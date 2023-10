Il Napoli fa la voce grossa: scelto l’erede di Osimhen, Juventus beffata

Il Napoli pensa già al dopo Osimhen e sceglie il possibile erede, soffiandolo alla Juventus: possibile ritorno in Serie A

Il rapporto tra Victor Osimhen e il Napoli sembra essersi ricucito, almeno per adesso. L’attaccante nigeriano è tornato a macinare gol e ha mandato segnali a tutto il gruppo cedendo due rigori consecutivi ai compagni.

Anche con Rudi Garcia il rapporto sembra rientrato ma di certo non è tutto rose e fiori. Osimhen vuole confermarsi col Napoli ma non è più soddisfatto a pieno e, come sottolineato anche dal suo agente, potrebbe lasciare Napoli al termine della stagione. Lo screzio con l’allenatore dopo la sostituzione contro il Bologna e il caso social scoppiato poche ore dopo sono state la goccia di un malessere che l’attaccante si porta da un pò di tempo. Il suo contratto è in scadenza a giugno 2025 e al momento è improbabile pensare che possa estenderlo. Il Napoli sta già valutando i potenziali sostituti per giugno e De Laurentiis ha aperto una lista piuttosto profonda di candidati. In cima alla lista, come sottolineato da El Gol Digital, c’è Alvaro Morata, attuale attaccante dell’Atletico Madrid e obiettivo costante della Juventus.

Morata in cima alla lista per il dopo Osimhen: beffa Juventus

L’attaccante spagnolo è partito al meglio nel nuovo campionato, decidendo il derby contro il Real Madrid con una doppietta.

I suoi numeri sono già straordinari: 5 gol in 6 partite di Liga e un contributo notevole alla squadra. Anche il Cholo Simeone non ha potuto più farne a meno ma il suo contratto è in scadenza a giugno 2024 e diverse big stanno già programmando l’assalto. La Juventus già dalla scorsa sessione di mercato estivo, provando a riportarlo a Torino per la terza volta. Nella doppia esperienza in Italia Morata ha acquisito uno status di grande livello, dimostrando di poter fare la differenza in un campionato molto duro e tattico come quello italiano. Adesso il Napoli è in prima fila per sceglierlo come erede di Victor Osimhen. Ad oggi è concreta la possibilità di prelevarlo a parametro zero dall’Atletico a giugno, pagando solo l’ingaggio. Parallelamente il club azzurro sta valutando anche altri profili come Youssoufa Moukoko, gioiello del Borussia Dortmund, ma anche l’attaccante del Brentford Ivan Toney. La prima scelta, però, al momento è lo spagnolo dell’Atletico Madrid.