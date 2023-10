Dal rossonero alla Juventus: Allegri ha detto sì, trattativa avviata

Massimiliano Allegri dà il via libera all’assalto al gioiello della Ligue 1: Cristiano Giuntoli prepara la strategia

Il mercato della Juventus sembra in procinto di accendersi in vista della finestra di gennaio che potrebbe regalare diversi colpi di scena.

Se il calciomercato estivo della Juventus è stato povero di rinforzi, quello di gennaio potrebbe rivelarsi molto favorevole per la squadra di Massimiliano Allegri. Specialmente a centrocampo la Juventus è decisamente a corto di alternative; le uniche certezze sono Manuel Locatelli e Adrien Rabiot, a differenza dei vari Fagioli, Miretti che devono ancora consolidarsi nel corso di questa stagione. La mancanza di Pogba, probabilmente definitivo, costringe la Juventus a intervenire il prima possibile. La società sta valutando diversi profili per il centrocampo, alcuni più esperti e già pronti come Thomas Partey e Jorginho, altri più giovani e ancora in fase di consolidamento.

Juventus, Allegri dà l’ok per Khephren Thuram: assalto al gioiello del Nizza

Massimiliano Allegri, come sottolineato da Mirko Nicolino, avrebbe dato il benestare all’acquisto di Khephren Thuram.

Il figlio d’arte e fratello dell’attaccante nerazzurro Marcus, è uno dei nomi in cima alla lista delle preferenze della Juventus per rinforzare il centrocampo. Un obiettivo ormai dichiarato da tempo per la prossima estate. Anche Allegri è rimasto stupito dalle qualità del classe 2001 francese che ha origini italiane, essendo nato a Reggio Emilia. Così come il fratello Marcus che invece è nativo di Parma. Massimiliano Allegri spera di poter accogliere presto il centrocampista che rispecchia le caratteristiche del giocatore tecnico e fisico, ideale per lo scacchiere dell’allenatore toscano. Ancor di più da quando Paul Pogba è finito fuori squadra per la positività al doping, lasciando un buco non indifferente nel roster di centrocampo. Il Nizza al momento chiede 40 milioni di euro per Thuram che andrà in scadenza a giugno 2025. E’ improbabile che la Juventus possa sborsare una cifra del genere a gennaio. Più plausibile invece per giugno, magari sfruttando qualche uscita. Allegri ha già dato il via libera, adesso sarà compito di Giuntoli e del suo staff cercare di stanare il club francese.