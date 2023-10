Calciomercato Juventus, ultimo ostacolo risolto: firma fino al 2026

Calciomercato Juventus, protagonista nell’ultima gara (in positivo), adesso, si parla di rinnovo fino al 2026: i dettagli.

Nel calcio, la figura del portiere è spesso sottovalutata ma, quando un portiere dimostra di essere un vero muro in porta, diventa un tesoro inestimabile per la sua squadra. E questo è esattamente ciò che Wojciech Szczesny sta dimostrando di essere per la Juventus.

L’ultima dimostrazione del talento di Szczesny è avvenuta nel recente match contro l’Atalanta, dove ha compiuto una parata magistrale su un calcio di punizione di Luis Muriel. Una parata che ha tenuto la Juventus a galla e ha contribuito al pareggio della squadra bianconera. Questo ennesimo gesto di classe da parte del portiere polacco ha rafforzato la sua posizione di elemento fondamentale nella squadra e adesso c’è l’opzione rinnovo fino al 2026.

Porta blindata fino al 2026: verso il rinnovo di Szczesny

Secondo quanto riportato da “Calciomercato.com”, la Juventus sembra intenzionata a non lasciar fuggire Szczesny dal suo radar per il futuro. Il contratto attuale del portiere scade nel 2025, ma i bianconeri stanno considerando seriamente l’opzione di offrire a Szczesny un prolungamento fino al giugno 2026.

Questa mossa dimostra la fiducia che la Juventus ha nel talento di Szczesny e nella sua capacità di rimanere un pilastro nella difesa della squadra anche nei prossimi anni. Tuttavia, non si tratta solo di estendere il contratto, ma anche di adattarlo ai nuovi parametri societari. Attualmente, Szczesny guadagna 6,5 milioni di euro a stagione, ma è probabile che questa cifra venga rivista al ribasso, in linea con la politica salariale della Juventus. Questo potrebbe essere un segnale importante per il calcio italiano e per la Juventus stessa. Dimostra che la squadra è disposta a investire nelle sue stelle, ma anche a farlo in modo responsabile, tenendo conto della sostenibilità finanziaria del club.