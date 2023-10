“Juve limitata”: Allegri ‘sconfessa’ Giuntoli, il silenzio del dissenso

C’è tanto lavoro da fare in casa Juventus mentre ci avviciniamo all’atteso derby di sabato prossimo.

La sfida contro il Torino rappresenta un crocevia importante per la stagione dei bianconeri. Dopo aver pareggiato contro l’Atalanta, in un vero e proprio scontro diretto per la zona Champions League, c’è la necessità di portare a casa punti preziosi per alimentare la classifica.

È vero che siamo solamente all’inizio del campionato di serie A, ma la Juventus non può permettersi il lusso di perdere terreno dalle altre rivali per lo scudetto. È assolutamente necessario per la formazione bianconera riuscire quantomeno a qualificarsi per la prossima edizione della Champions League. Torneo che garantisce delle fondamentali risorse economiche che la società potrà poi reinvestire sul mercato per rendere la squadra sempre più forte e ambiziosa. Nel frattempo il direttore sportivo Cristiano Giuntoli sarà senz’altro già al lavoro per portare qualche volta nuovo a Torino nel corso del 2024.

Juventus, Gamba: “Allegri infastidito da una frase del ds”

I bianconeri non sembrano avere ancora trovato il top della condizione e il giusto equilibrio in campo. I tifosi oltre ai risultati vorrebbero vedere una squadra più coraggiosa, per ora ai risultati conquistati non ha corrisposto il bel gioco. Anche di questo ha parlato il giornalista di Repubblica Emanuele Gamba ai microfoni di TvPlay.

“Allegri e Giuntoli devono imparare a conoscersi, non si può rispondere ora a domande sui loro rapporti. Il diesse, parlando del futuro della Juventus, ha detto che bisogna dare importanza alla prestazione più che al risultato. Allegri ha mostrato indifferenza per questa frase, che è chiave. Gli ho chiesto un parere su questo e lui non ha risposto, a dimostrazione che è rimasto infastidito. Se Giuntoli parla di prestazioni, allora la palla passa ad Allegri” sono le sue parole. Il tecnico, dall’alto della sua esperienza, sa benissimo però che prima del bel gioco sono i tre punti a contare.