L’UEFA rivoluziona le Coppe: format esclusivo, sì alle retrocessioni

L’Uefa rivoluzione le Coppe: arrivano delle indiscrezioni su quello che potrebbe essere il nuovo formato voluto da Ceferin. Ecco quello che potrebbe succedere

Si deve stare al passo con i tempi, anche e soprattutto per riuscire ad aumentare la qualità del prodotto. Perché di quantità, sappiamo benissimo, ce n’è già abbastanza. Ecco perché la Uefa, secondo quelle che sono le indiscrezioni riportate in esclusiva El Pais, avrebbe l’intenzione di modificare il format delle coppe europee che tornano in questa settimana per il secondo turno dei gironi.

Potrebbero esserci nei prossimi anni, non si sa ancora quando e se soprattutto questo nuovo modello entrerà in vigore, retrocessioni e promozioni tra le varie coppe, così per dare maggiore pepe alle varie competizioni. Poi c’è da capire come suddividerle, come riuscire a rendere il tutto appetitoso, e soprattutto quante retrocessioni e quante promozioni visto che gli introiti che genera la Champions League, ad esempio, sono maggiori rispetto a quelli dell’Europa League. Insomma, una situazione da definire bene ma questa è un’idea che Ceferin avrebbe in mente. E voi, che cosa ne pensate?