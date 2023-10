“Pubalgia”: le condizioni di Vlahovic ritornano ad essere un caso

Juventus, la non verità di Allegri su Vlahovic. Una perdita pesante quella del centravanti serbo in una sfida delicata. Quale il vero motivo dell’assenza?

Atalanta-Juventus ha avuto un grande assente: Dusan Vlahovic. Un’assenza pesante per la Juventus per quanto fatto finora in campionato dal ritrovato campione serbo.

Quattro reti, un assist e, soprattutto, una condizione fisica che ha ridato tranquillità all’ambiente bianconero. La passata stagione ha segnato probabilmente il momento più difficile della carriera dell’ex viola. Accanto, infatti, ai problemi, interni ed esterni, che hanno toccato la Juventus, una fastidiosa pubalgia ha minato il suo fisico e il suo rendimento.

In estate il centravanti serbo sembrava sul punto di lasciare la Juventus. Diversi club si erano interessati a lui ma le richieste economiche della Juventus unite ad evidenti perplessità riguardanti le sue condizioni fisiche, hanno di fatto bloccato sul nascere qualsiasi trattativa. L’inizio positivo della stagione in corso sembra aver allontanato tutti i fantasmi.

Fino a pochi giorni fa, quando si è iniziato a parlare di una sua possibile assenza contro l’Atalanta. Di Dusan Vlahovic ha ovviamente parlato Massimiliano Allegri nella rituale conferenza stampa che ha anticipato la sfida contro i bergamaschi di Gian Piero Gasperini. Il tecnico livornese ha confermato che il suo centravanti non sarebbe stato della partita, ma la motivazione data potrebbe non essere quella vera.

Juventus, le parole di Allegri

“Vlahovic ha avuto un problema alla schiena e ieri si è fermato. Dobbiamo tenerlo a riposo“, queste le parole di Allegri in conferenza stampa su Dusan Vlahovic. Questa la motivazione addotta dal tecnico bianconero per la mancata convocazione del centravanti serbo per la sfida Champions contro l’Atalanta.

Motivazione che ha convinto molti, ma non tutti. Sicuramente chi non ha creduto alle parole di Allegri è Ilario Di Giovanbattista, direttore di Radio Radio. Secondo il noto giornalista il motivo sarebbe diverso: “La famosa pubalgia, un problema cronico. A volte gli fa talmente male da impedirgli di giocare“, queste sue le parole riportate da calciomercato.it.

Affermazione che, qualora venisse confermata, rappresenterebbe un colpo durissimo per il giocatore e per la stessa Juventus. Occorrerà attendere pertanto ancora qualche giorno e capire se il centravanti serbo potrà essere disponibile per il derby della Mole previsto per sabato 7 ottobre. Qualora perdurasse la sua assenza in campionato vi sarebbero motivi concreti di preoccupazione.

Dopo il derby vi sarà la sosta e per il 22 ottobre è in programma la sfida con il Milan. Atalanta, Torino e Milan, tre sfide già decisive per la Juventus. E forse anche per Dusan Vlahovic e per il suo futuro.