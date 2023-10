Superlega, ci risiamo: il via libera è UFFICIALE

Per la Juventus è iniziato il mese di ottobre con un pareggio contro l’Atalanta che consente di rimanere nelle zone alte della classifica.

Ora gli impegni si susseguiranno uno dietro l’altro in campionato per la formazione di mister Allegri, che nel mirino ha già il derby contro il Torino di sabato prossimo. Una sfida che chiaramente nessuno vuole perdere, che sarà giocata al massimo dell’intensità.

La Juventus in questa stagione non disputerà alcuna competizione europea, vista la sanzione arrivata dall’Uefa. Se questo consentirà all’undici di Allegri di impegnarsi esclusivamente in serie A, allo stesso tempo priva la società di importarsi risorse dal punto di vista economico. Partecipare alla Champions League è ormai un must per i grandi club, con la società bianconera che ha rinunciato al progetto Superlega. Sancendo di fatto una sorta di “pace” con l’Uefa e il suo presidente Ceferin.

Juventus, la Uefa sta progettando la “sua” Superlega

Eppure il calcio potrebbe presto vivere una fase di nuovi cambiamenti. La missione è quella di rendere questo sport sempre più seguito, a costo di infittire ancora di più i calendari oppure stravolgere i tornei nazionali. La Uefa infatti sarebbe al lavoro per un progetto di una “nuova” Superlega.

Secondo “El Pais” infatti dalla stagione 2027/2028 la Uefa sarebbe pronta ad organizzare un torneo a tre divisioni, con promozioni e retrocessioni volte a rendere la competizione sempre più appassionante e aperta alla partecipazione di più squadre. Una idea che, come si legge su Calcio&Finanza, trova d’accordo anche il ministro dello Sport Andrea Abodi: “Una Superlega organizzata dalla Uefa sarebbe una Champions League migliorata. Quindi ben venga”.