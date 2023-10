Calciomercato Juventus: “Carte false per rinnovare Chiesa”

Calciomercato Juventus, il grande ex dice la sua sulla situazione dei bianconeri. E punta deciso ad un obiettivo da chiudere presto

Fabrizio Ravanelli è amato dai tifosi della Juventus. Amato per quello che ha dato alla maglia e nessuno può dimenticare il momento più alto della sua carriera in bianconero: quel gol a Roma in finale di Champions League contro l’Ajax che ha portato quello che è l’ultimo, al momento, trionfo Europeo dei piemontesi.

L’attaccante ha parlato ai microfoni di TVPLAY durante la diretta Twitch all’interno del programma “Gol di Tacco”, partendo innanzitutto dal mercato. Con il rinnovo di Chiesa da fare assolutamente: “Fossi nella Juve farei carte false per rinnovare il contratto a Chiesa, è la priorità assoluta. Anche il rinnovo di Rabiot è fondamentale. Cosa farà lui? Non so se Chiesa possa andare in Premier, non tutte le squadre vanno bene. Guardate Pogba al Manchester. Fossi nei suoi panni resterei in Italia e alla Juventus anche se il livello della Premier è altissimo. Certo, se arrivano City, Bayern Monaco e Real sarebbe un altro discorso”.

Calciomercato Juventus, le parole di Ravanelli

Poi, il discorso, è stato ampliato toccando diversi temi, anche quello del momento dentro la la squadra di Massimiliano Allegri. “La Juventus è in un momento difficile, è in ricostruzione. E’ veramente dura, deve crescere, ha dei buoni giocatori ma a livello tecnico non è attrezzata come Inter Milan e Napoli. In campionato potrebbe lottare fino in fondo per lo scudetto, perché spesso si può sopperire alla mancanza di qualità con passione e carattere. Certi limiti si possono anche superare”.

“Nelle prime sette giornate – ha concluso Ravanelli – è stata sulle montagne russe. Solo con la Lazio ha giocato bene tutta la partita. E poi ci sono tanti errori tecnici che determinano il risultato. Contro l’Atalanta ha sbagliato sempre l’ultimo passaggio e quando è così è difficile portare a casa la vittoria. Kean e Chiesa potevano bastare per vincere la partita contro i nerazzurri”.