Nuova panchina per Conte: Juventus a cascata

Antonio Conte è nel mirino di una big di Premier League: svanisce il sogno della Juventus di riportarlo a Torino

La Juventus ha continuato a tenere in considerazione il nome di Antonio Conte come possibile sostituto di Massimiliano Allegri.

Il contratto dell’allenatore toscano fino al 2025 vincola il club bianconero che al momento ha le mani legate. In questi mesi, però, il ritorno di Conte ha acceso gli animi dei tifosi bianconeri ed è stato un pensiero costante della società. L’allenatore pugliese ha concluso l’ultima sua esperienza pochi mesi fa al Tottenham ed è ancora alla ricerca di una nuova destinazione. Il ritorno in Italia era un’ipotesi che si era fatta strada negli ultimi mesi e di recente anche le voci di un suo possibile approdo al Napoli per rimpiazzare Rudi Garcia hanno preso piede. Prima della scelta di Luciano Spalletti, anche Conte è stato in lizza per diventare il nuovo commissario tecnico della Nazionale, per quello che sarebbe stato il suo secondo incarico alla guida dell’Italia. Adesso Conte osserva e attende la chiamata giusta.

Conte sondato dal Manchester United per il dopo ten Hag

La chiamata per Conte potrebbe arrivare dal Manchester United che sta prendendo in considerazione l’ipotesi di sostituire Erik ten Hag.

Quella dello United è la peggiore partenza da 34 anni con appena 9 punti su 21 disponibili in 7 giornate. Nell’ultimo turno i Red Devils hanno perso all’Old Trafford contro il Crystal Palace, sprofondando al decimo posto in classifica. Per di più è da registrare anche la sconfitta in Champions League contro il Bayern Monaco nella prima gara del girone. La proprietà sta prendendo in considerazione la possibilità di cambiare guida tecnica e, come sottolineato da Football Transfers, Conte è il miglior nome su piazza, oltre che un profilo di grande affidabilità per la sua conoscenza della Premier League, avendo allenato sia il Tottenham che il Chelsea, con cui ha vinto anche un campionato. Le alternative sono Christophe Galtier, Hasi Flick, esonerato di recente dalla nazionale tedesca e rimpiazzato da Nagelsmann e naturalmente Zinedine Zidane. Quest’ultimo, però, se pur sia molto ambito dai grandi club, ha espresso la volontà di allenare la nazionale francese e in alternativa un club di Ligue 1 che in futuro potrebbe essere il PSG o l’Olympique Marsiglia, club della città natale di Zizou. I tre nomi citati sono piste alternative ma al momento in pole c’è Antonio Conte.