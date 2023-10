Calciomercato Juventus, bianconeri beffati: così rischia di saltare il colpo in difesa

Calciomercato Juventus, adesso un’altra squadra può farsi sotto sul profilo che piace ai bianconeri: i dettagli dell’operazione.

La Juventus rischia di perdere Valentin Barco; il Milan si inserisce nella corsa al giovane argentino.

Il mercato invernale si avvicina, e la Juventus sembra essere in procinto di perdere uno dei suoi obiettivi principali, Valentin Barco. Il giovane argentino, che ha impressionato con le sue prestazioni in una delle squadre più importanti del calcio argentino, attira l’attenzione dei grandi club europei. Tuttavia, la Juventus deve affrontare la concorrenza sempre più serrata del Milan nella corsa per accaparrarsi il talentuoso classe 2004.

Milan su Barco: così può anticipare la Juventus

Barco, il cui contratto scadrà nel dicembre 2024, ha dimostrato di essere una delle giovani promesse del calcio sudamericano e il suo profilo sta diventando sempre più interessante per i club europei. La Juventus si troverà a dover sostituire il terzino sinistro Alex Sandro, che sembra destinato a trasferirsi in Arabia Saudita a gennaio. E qui entra in gioco Valentin Barco. Il talentuoso laterale argentino è stato individuato come un possibile rinforzo per la fascia sinistra della difesa bianconera. Tuttavia, il Milan è pronto a mettere i bastoni tra le ruote dei piani della Juventus. I rossoneri, guidati da Stefano Pioli, stanno cercando un degno sostituto per Theo Hernandez, e Barco sembra essere uno dei nomi principali sulla loro lista dei desideri.

In questa fase, il Milan ha ancora la possibilità di effettuare un acquisto extracomunitario, e Valentin Barco sembra essere una scelta ideale per il progetto rossonero. Anche se il club ha fiducia nel giovane Bartesaghi, cresciuto nel settore giovanile, sembra che stiano esplorando opzioni alternative per rafforzare la squadra. Tuttavia, la competizione per Barco non si ferma qui. Oltre alla Juventus e al Milan, club come il Brighton e persino il Real Madrid stanno seguendo da vicino le sue prestazioni. Il giovane argentino ha una clausola rescissoria di 10 milioni di dollari, il che lo rende un obiettivo interessante per numerosi club.