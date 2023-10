Calciomercato Juventus, non firma il rinnovo: Giuntoli lo soffia al Napoli

Calciomercato Juventus, al momento non c’è nessun accodo sul rinnovo contrattuale e Giuntoli è pronto a sfidare la sua ex squadra A differenza di un suo compagno di squadra, che ha firmato il rinnovo contrattuale ufficializzato ieri, lui ancora un accordo non lo ha trovato. Il suo, di contratto, scade nel 2025 quindi la prossima estate si potrebbe ripetere la situazione che si è venuta a creare con Milinkovic-Savic.

Insomma, non sono giorni tranquilli in casa Lazio che sì, ha ufficializzato l’accordo con Luis Alberto fino al 2027, ma ancora non ha trovato quello con Zaccagni. Non c’è ancora la stretta di mano e questo potrebbe far rimanere alla finestra diversi club. E tra questi ci sono anche Juventus e Napoli, secondo Nicolò Schira, che lo starebbero tenendo d’occhio. Giuntoli quindi è pronto a sfidare la sua ex squadra e soprattutto bruciarla sul tempo per cercare di prendere un esterno d’attacco che lo scorso anno è stato decisivo in più di una occasione.