La Juventus lo ha già in mano: niente Berardi, ecco la nuova freccia

Il “punticino” conquistato dalla Juventus domenica scorsa contro l’Atalanta è stato accolto favorevolmente da Massimiliano Allegri. “Un punto che fa classifica”, ha detto il tecnico bianconero. Parole, le sue, che hanno fatto discutere. Molti tifosi della Signora infatti si sono rifiutati di gioire per un pareggio: è una questione di storia, anzi di genetica.

Va bene, la Juventus è andata a Bergamo senza diversi titolari, tra cui Dusan Vlahovic, ma l’involuzione dal punto di vista del gioco espresso è sotto gli occhi di tutti. Nelle ultime tre partite Danilo e compagni non sono riusciti a replicare la prestazione offerta contro la Lazio. Tra Reggio Emilia e Bergamo c’è la vittoria, striminzita, con il Lecce: tuttavia la Juventus vista all’opera con i salentini era una squadra completamente diversa da quella che poche settimane prima vinse e convinse contro i biancocelesti dell’ex Sarri. Il derby della Mole con il Torino, in programma sabato prossimo alle 18, dirà di più sul momento che sta attraversando la squadra di Allegri. E dopo il Toro c’è il Milan a San Siro.

La Juventus lo ha già in mano, Di Livio: “Soulé è simile a Berardi”

In tanti, nel frattempo, hanno tirato in ballo il mercato estivo. Anzi, del “non-mercato”, per essere più precisi. Sì, perché la Juventus è rimasta praticamente “immobile” per i motivi che tutti conosciamo.

Ma la maggior parte dei tifosi è convinta che uno sforzo si potesse fare per portare a Torino Domenico Berardi, oggi trascinatore del Sassuolo. C’è chi però sostiene che in realtà il nuovo Berardi la Signora ce l’avrebbe già in casa. Stiamo parlando di Angelo “Soldatino” Di Livio, campione d’Europa con la Juventus nel 1996. L’ex centrocampista a Calcio Totale ha fatto il nome di Matias Soulé, giocatore argentino di proprietà del club bianconero che sta facendo molto bene a Frosinone: “Soulé ha caratteristiche simili a Berardi – ha detto Di Livio – Se continua così la Juve lo riporterà a breve di nuovo a Torino”.