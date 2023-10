Juventus, parla Moggi: “L’obiettivo è entrare nelle prime 4. Con l’Atalanta buono il punto”

Luciano Moggi ha parlato del momento della Juventus e dell’obiettivo stagionale senza giri di parole

L’ex dirigente bianconero Luciano Moggi ha rilasciato un’intervista in esclusiva ai microfoni di Notizie.com, soffermandosi sul pareggio della Juventus a Bergamo contro l’Atalanta e sull’inizio di stagione della squadra di Massimiliano Allegri.

Un pareggio che ha destato molte polemiche soprattutto sul web. La Juventus è sembrata una squadra priva di idee, alla ricerca del punto più che della vittoria. Moggi, però, non è d’accordo con le critiche nei confronti del club, anzi è convinto che la squadra di Allegri debba puntare ad entrare tra le prime quattro e si è espresso così al riguardo: “Personalmente mi interessa poco di quello che pensano i tifosi. La Juventus contro l’Atalanta ha giocato per non perdere e ha conquistato il punto. Quest’anno non ci sono ambizioni particolari. L’obiettivo deve essere quello di entrare tra le prime quattro, quindi, la conseguenza logica è cercare di ottenere il massimo da ogni partita”. Moggi ha proseguito: “Siamo solo alle settima giornata, il campionato è appena iniziato, diamo tempo. Al momento è troppo presto per parlare di altri obiettivi”.

Juventus, parla Moggi: “La crescita dei giovani è un ottimo inizio, col Torino partita come le altre”

L’ex dirigente si è soffermato anche sulla crescita dei tanti giovani della Next Gen: “Questa è una cosa interessante che riporterebbe la Juventus in un passato fino nel 2006 quando i bianconeri davano molti giocatori alla Nazionale”.

“E’ un inizio abbastanza buono per valorizzare quello che non fanno altre squadre”. In vista del derby contro il Torino di Juric, in programma sabato 7 ottobre all’Allianz Stadium, Moggi ha dato il suo parere su come debba essere la preparazione alla partita: “Derby col Torino? Una partita come le altre, valgono tutte 3 punti e sono tutte sfide importanti”. Inoltre Moggi si è espresso anche sull’intesa tra Dusan Vlahovic e Federico Chiesa: “Intesa ritrovata? Assolutamente si ma è presto per dare giudizi definitivi, bisogna aspettare ancora un pò”.