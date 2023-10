Calciomercato Juventus, prezzo dimezzato e addio imminente: Giuntoli prende nota

Calciomercato Juventus, il difensore centrale ha manifestato la volontà di cambiare aria: il club dovrà per forza abbassare le pretese.

La sconfitta con il Sassuolo ed il pareggio a reti bianche di domenica scorsa con l’Atalanta hanno rallentato la corsa della Juventus, che ora è a -4 dalle due milanesi, appaiate in vetta a quota 18 punti. I bianconeri sono stati raggiunti in classifica anche da Napoli e Fiorentina, che nell’ultima giornata hanno entrambe vinto.

Gli uomini di Max Allegri devono ritrovare la continuità del primo mese di campionato (tre vittorie e un pareggio) per provare a tenere il passo di Inter e Milan, ad oggi le principali candidate allo scudetto. Per questo sarà fondamentale aggiudicarsi i tre punti nella stracittadina con il Torino, in programma sabato pomeriggio. Una partita sempre molto sentita da entrambe le tifoserie: i granata di Ivan Juric nelle ultime tre partite hanno raccolto solamente due punti (Roma, Lazio e Verona) e si presenteranno allo Stadium con il coltello tra i denti. La Juventus dovrà offrire una prestazione convincente, più coraggiosa. In controtendenza rispetto a quanto visto a Bergamo contro la Dea di Gian Piero Gasperini.

Calciomercato Juventus, Foyth vuole lasciare il Villarreal

Nel frattempo Cristiano Giuntoli, responsabile dell’area sportiva, sta pianificando il mercato di gennaio. Sessione in cui la Juventus dovrà per forza battere qualche colpo.

Servono rinforzi sia in attacco che in difesa, due reparti in cui le alternative per l’allenatore livornese scarseggiano. Pe quanto riguarda quello arretrato, potrebbe tornare d’attualità il nome del difensore centrale del Villarreal Juan Foyth. L’argentino, campione del mondo con la sua nazionale a Qatar 2022, non sta attraversando un periodo felice, risentendo delle difficoltà del Sottomarino Giallo, confinato nella parte destra della classifica. Secondo El Gol Digital, Foyth a fine stagione vorrebbe cambiare aria ed il Villarreal dovrà convincersi ad abbassare le pretese: nessun club, infatti, sembra disposto a spendere più di 20 milioni per il sudamericano.