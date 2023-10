Oltre 150 milioni di euro: Elkann si ‘riprende’ da padrone la Juventus

Oltre 150 milioni di euro. Altro che addio, Elkann è pronto a “riprendersi” la Juventus. Ecco le novità attorno al club bianconero

“La proprietà della Juventus è pronta ad un importante e imminente ricapitalizzazione. Sarà la risposta, con i fatti, alle tante accuse giunte da una tifoseria severa che accusa di scarta attenzione chi governa il club”. Elkann – secondo quanto riportato da bianconeranews.it, è pronto a mettere di nuovo mano al portafoglio.

Sì, un aumento di capitale che la società che gestisce la Juventus è pronta a fare. Una cifra importante, di quelle che aiuteranno sicuramente il club piemontese non solo a mettere i conti a posto o cercare di farlo, ma soldi che potrebbero aiutare Giuntoli ad intervenire sul mercato. Sarà fondamentale sotto questo aspetto riuscire a rimanere tra le prima fino a gennaio, così da avere anche la possibilità di investire pensando a quella che potrebbe essere una vittoria finale che tutti si aspettano. Ma quanti soldi sarebbe pronto a investire Elkann? Andiamo a vedere.

Oltre 150milioni di euro, ecco l’aumento di capitale

“La cifra sarà oltre i 150 e sotto i 300 milioni di euro, quantificare la cifra esatta è difficile perché prima di mettere in pratica la ricapitalizzazione andranno spostati fondi da diverse holding; la cosa importante è che la volontà c’è ed è concreta e i tempi sono anche stretti: l’idea è di sbloccare tutto entro il 2025 ma si sta lavorando per accelerare ulteriormente l’operazione anche e soprattutto per far respirare bilanci, per nuovi investimenti e per presentare una situazione migliore a possibili nuovi soci in entrata”.

Insomma, soldi e tempi ci sono. E questa è sicuramente una buona, buonissima notizia, per il club e per chi lo gestisce da dentro. Una proprietà che è vicina e che non vuole in nessun modo andare via. Un segnale anche ai tifosi.