Chiesa si ferma in allenamento: a rischio per Juventus-Torino

Chiesa si ferma in allenamento. La peggiore notizia che potesse arrivare a Massimiliano Allegri alla vigilia del derby con il Toro.

Solo questa mattina abbiamo letto la sua intervista. I tifosi della Juventus hanno trovato, e ritrovato, il Federico che tutti hanno atteso quasi due anni.

La voglia da Champions riconquistare, il derby da giocare vincere. Un derby che forse Federico Chiesa non potrà giocare. Durante l’allenamento del pomeriggio l’attaccante bianconero si è bloccato. Giovanni Albanese ci informa come probabilmente non sia nulla di grave, ma mancando solo due giorni alla sfida con i granata il rischio che non possa recuperare è concreto.

Ricordiamo che il derby è previsto per sabato pomeriggio all’Allianz Stadium alle ore 18.00. E’ comunque notizia di oggi che Milik ha recuperato ed è tornato in gruppo. Pertanto potrebbe essere il centravanti polacco il naturale sostituto di Chiesa e colui che andrebbe ad affiancare Moise Kean data anche la quasi sicura assenza di Dusan Vlahovic. Una partita importante e delicata che viene subito dopo il pareggio strappato con i denti a Bergamo contro l’Atalanta e che per la Juventus sembra nascere sotto una cattiva stella. Nelle prossime ore gli aggiornamenti sulle condizioni dei due attaccanti bianconeri renderanno il quadro pre-derby più chiaro.