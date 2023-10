“Espressioni offensive”: squalifica UFFICIALE, niente Juventus

Per la Juventus questi giorni rappresentano una tappa di avvicinamento alla prossima partita di campionato di serie A.

I bianconeri sono reduci da un pareggio contro l’Atalanta che non ha intaccato i sogni di gloria della squadra guidata da Massimiliano Allegri. Il cammino è appena iniziato e si preannuncia lungo e tortuoso. Fondamentale sarà riuscire a non commettere troppi errori se si vorrà lottare per la vittoria finale.

La Juventus ha voltato pagina rispetto al passato. Superare la passata stagione è doveroso, con tanta voglia di regalare delle soddisfazioni ad una tifoseria che ha vissuto mesi tribolati. Certo è che per riuscire a migliorare il rendimento potrebbe esserci la necessità di rinforzare la rosa nel corso del nuovo anno. Ma ci sarà tempo per pianificare nel dettaglio ogni mossa.

Juventus-Verona under 19, lavoro per il giudice sportivo

Nel frattempo vanno avanti anche le attività delle altre squadre bianconere, chiamate a raccogliere risultati e allo stesso tempo anche a far crescere tutti quei giovani talenti che sperano un giorno di riuscire a trovare posto in prima squadra. La Next Gen si sta cercando di districare nel migliore dei modi in un campionato complicato come il girone B della serie C.

La formazione under 19 di Paolo Montero è reduce da una sconfitta casalinga contro i pari età del Verona. Un ko che sicuramente brucia e che dovrà essere riscattato al più presto. Lavoro anche per il giudice sportivo in questa sfida, visto che il match analyst degli scaligeri è stato fermato per un turno. Il motivo? Aver rivolto delle espressioni offensive nei confronti di un calciatore della Juventus. Per lui dunque niente prossima partita in panchina.