Juventus, è tutto finito: annuncio trionfale di Ferrero

Juventus, c’è l’annuncio del presidente Ferrero che di fatto chiude la questione in maniera definitiva. Ecco quello che sta succedendo

Avere un tifo organizzato, che trascina, che spinge i giocatori in campo, è di vitale importanza. Molti giocatori infatti trovano diversi stimoli nel momento in cui vedono una curva pronta a cantare, ad aiutare la squadra. Immaginate dentro lo Juventus Stadium cosa potrebbe succedere.

Bene, secondo quanto riportato da Andrea Sarubbi, il presidente della Juventus Gianluca Ferrero durante un incontro con lo Juventus club Parlamento avrebbe parlato appunto della questione. Annunciando di fatto un ritorno dentro lo Stadium. “La ‘guerra’ col tifo organizzato è terminata, stiamo lavorando insieme alle autorità per trovare una soluzione e far sì che il tifo ritorni all’Allianz Stadium“. Queste le parole del massimo dirigente bianconero che aprono degli scenari importanti per il futuro. Scenari che possono decisamente stravolgere una stagione. Lo abbiamo visto contro la Lazio e lo si potrebbe vedere sempre in futuro.