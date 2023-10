Triplo via libera: la Juventus ritorna al passato, è fatta

Il calciomercato è sempre un argomento caldo che riguarda la Juventus e i suoi tifosi, anche se siamo a poche ore ormai dal derby.

Ci sono tanti rumors che riguardano i bianconeri e le mosse che la società potrebbe compiere nel corso dei prossimi mesi. Del resto per rinforzare la squadra non si può stare mai con le mani in mano, la dirigenza è sempre a caccia di affare, cercando di cogliere eventuali occasioni che potrebbero arrivare nel mese di gennaio.

Nel frattempo la Juventus deve dare il massimo in campo per soddisfare i propri tifosi. Che vogliono vedere la loro squadra del cuore vincere e giocare bene. Finora il campionato di serie A vede Chiesa e compagni nelle prime posizioni ed è lì che bisogna restare, non perdendo troppo terreno da chi sta davanti. Settimana dopo settimana la formazione torinese dovrà prendere coscienza della propria forza e cercare di non fare passi falsi.

Juventus, tamburi e bandieroni tornano sugli spalti per il derby

Si comincia appunto proprio dal derby contro il Torino, una partita decisamente speciale. Nei derby i pronostici sono sempre molto difficili, ma la Juventus vuole assolutamente portare a casa il successo. E per farlo ci sarà bisogno anche del supporto dei propri tifosi, pronti a quanto pare ad una tregua. I rapporti con la società non sono idilliaci, ma saranno presenti sugli spalti pronti a fare la loro parte.

E la Juventus, intesa come società, è pronta a fare un passo indietro rispetto al passato. Secondo le ultime indiscrezioni infatti il club avrebbe autorizzato l’ingresso di megafoni, tamburi e bandieroni proprio in occasione di questa importante partita. Questo potrebbe rappresentare un vero e proprio punto di svolta che potrebbe far trovare un accordo definitivo tra le parti.