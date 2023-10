Giravolta Bayern, 40 milioni di euro: mazzata tremenda Juventus

Il mese di gennaio è sempre più vicino e per la Juventus si alimentano tante voci di calciomercato che riguardano il futuro.

La formazione bianconera in questo inizio di stagione ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per poter competere con le altre big. Per conquistare lo scudetto o quantomeno per riuscire ad ottenere un piazzamento tra le prime quattro della graduatoria.

Certo la missione non è affatto semplice per la squadra allenata da Massimiliano Allegri che non dovrà commettere troppi passi falsi nel corso del suo cammino in serie A. La Juventus non giocherà le coppe europee e questo a lungo andare potrebbe essere un piccolo vantaggio da sfruttare per inserirsi nella lotta per il tricolore. Certo è che i tifosi si aspettano anche qualche innesto nel corso del nuovo anno. Volti nuovi che dovrebbero rendere la squadra sempre più forte e competitiva, con Giuntoli già al lavoro.

Juventus, su Thuram c’è la concorrenza del Bayern Monaco

Il problema per la Juventus sul mercato è rappresentato dalla concorrenza. Perché ci sono diverse squadre che hanno a disposizione un budget ben superiore a quello dei bianconeri. E raggiungere dunque degli obiettivi potrebbe essere davvero complicato per il direttore sportivo.

Potrebbe essere un fulgido esempio di quanto appena detto Khephren Thuram, altro figlio d’arte di Lilian e fratello di Marcus attaccante dell’Inter. Il centrocampista francese, 22 anni, è ormai da qualche tempo nei radar della formazione torinese. Oggi milita nel Nizza, ma a quanto pare il suo futuro sarà lontano dalla Ligue1. “Sport Bild” infatti rivela come il calciatore sia uno degli obiettivi del Bayern Monaco, che si è già mosso per metterlo a disposizione del tecnico Tuchel. Per convincere il Nizza a lasciarlo partire sarebbe già pronto un assegno da 40 milioni di euro.