Plebiscito Juventus, ‘scelto’ il nuovo capitano: “Firma a vita”

Plebiscito Juventus, dopo le parole di questa mattina sui social si è scatenato un “putiferio” positivo. “Firma a vita”

Dubbi non ce ne stanno. Forse non ce n’erano nemmeno prima ma, dopo le continue voci di un possibile addio in estate qualcosa sembrava potesse essere non più semplice e lineare come prima. Beh, l’intervista rilasciata a TuttoSport uscita oggi ha ribaltato le cose di nuovo: Federico Chiesa è un juventino vero, uno di quelli che possono e devono, diremmo, rimanere a lungo con i colori bianconeri addosso.

E dopo aver letto le sue parole il popolo della Juventus si è scatenato sui social. Tanti commenti, un plebiscito diremmo verso l’ex Fiorentina che è stato uno dei migliori in questo avvio di stagione. Gol ma non solo, prestazioni importanti e voglia di non mollare mai. Tutti questi ingredienti hanno dato vita ad una richiesta ben precisa alla società piemontese. Quella di far mettere e anche al più presto una firma sul rinnovo contrattuale. Un accordo in scadenza nel 2025, che forse nelle prossime settimane potrebbe essere tema di discussione.

Plebiscito Juventus, tutti con Chiesa

Ma non solo, oltre il prolungamento qualcuno si è “lamentato” della scelta del capitano. Adesso è Danilo, ma molti chiedono un cambio. Impossibile, al momento, e siamo anche convinti che sia giusto così. Ma il prossimo è già deciso. Per i tifosi della Juve deve essere Federico.

rinnovo a vita + fascia da capitano a federico chiesa io non mi do pace fino a quando non succederà https://t.co/r2hNbHHsq5 — giulia (@noviaderugge) October 5, 2023

che ingiustizia la fascia da capitano data a Danilo e non a Chiesa — Gяаzч (@_Grag44_) October 5, 2023

Spiace per Danilo, ma il Capitano dovrebbe essere uno così.

Federico sa parlare bene, una rarità per chi fa il suo mestiere.

Educato e mai banale, la rinascita deve passare da giocatori così. #Chiesa https://t.co/yo7oOeLE78 — Giulia 🩺👩🏼‍⚕️ (@itsgiulia127) October 5, 2023