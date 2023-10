‘Accordo’ alla Fagioli: la Juventus detta la linea, si sblocca tutto

Calciomercato Juventus, potrebbe succedere così come già visto con Fagioli. Ecco quella che potrebbe essere la mossa di Giuntoli

Sembrava dovesse andare via in estate ma così non è andata. Rimanendo per sapeva che le sue carte sarebbero state poche, e lo spazio che avrebbe trovato sarebbe stato minimo. Adesso però le cose sono cambiate e la Juventus potrebbe decidere di adottare un cambio di strategia, soprattutto se a gennaio dovesse arrivare un centrocampista per sostituire Pogba, per il quale oggi si attende l’esito delle controanalisi.

Il destino di Hans Nicolussi Caviglia sembra essere segnato. Secondo le informazioni che sono state riportate da Nicolò Schira infatti il giocatore della Juventus potrebbe essere ceduto in prestito il prossimo gennaio. Magari ad una squadra di Serie B, così come successo con Fagioli, che poi è tornato alla base dimostrando di poter rimanere nel gruppo bianconero. O magari, visto che in estate si parlava pure della Salernitana, nella massima serie, per cercare di dimostrare il proprio valore e di far capire a tutti di avere le spalle larghe per poter rientrare in bianconero presto. Insomma, come spiegato, un cambio di strategia, uno di quelli che possono fare la differenza. Vedremo se veramente Giuntoli deciderà di andare verso questa linea, per dare spazio ad un giocatore importante che può solamente crescere e dare delle soddisfazioni.