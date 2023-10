Tradimento gratis: niente Juventus, lo prende l’Inter

La Juventus si avvicina al prossimo importante appuntamento di campionato. Sabato prossimo dovrà vedersela contro il Torino.

Un derby tutto da seguire quello tra i bianconeri e i granata di Juric, squadra sempre ben messa in campo e pronta a vendere cara la pelle. L’undici di Allegri, reduce dal pareggio contro l’Atalanta, ha tanta voglia di regalare una grande soddisfazione alla propria tifoseria.

Siamo solamente all’inizio del campionato, c’è ancora tanta strada da fare per Chiesa e compagni. Che hanno davanti a loro due traguardi decisamente stimolanti. Il primo è la conquista dello scudetto, obiettivo ambizioso per il quale non bisognerà sbagliare praticamente nulla. La Juventus ha però come missione decisiva quella di riuscire a conquistare un piazzamento utile per la prossima Champions League. In modo da garantirsi degli introiti fondamentali per il bilancio e dunque per il futuro del club, anche per quanto riguarda il calciomercato.

Juventus, Sergi Roberto nel mirino dell’Inter per gennaio

La squadra di Allegri avrebbe senz’altro bisogno di qualche innesto. Perché è vero che la società vuole puntare sempre più sulla linea verde, ma allo stesso tempo la Juve ha bisogno di qualche elemento d’esperienza, qualche “senatore” dello spogliatoio che con la sua esperienza possa essere decisivo nel corso della stagione.

Uno dei nomi dei quali si sta parlando molto in questo periodo è quello di Sergi Roberto. Che ha perso il posto da titolare a scapito di Cancelo e per questo motivo è in procinto di lasciare il Barcellona. Ha un contratto fino a giugno 2024 ma già a gennaio potrebbe cambiare aria. In Spagna c’è soprattutto il Valencia a fargli la corte. Ma come spiega “Elgoldigital” il suo futuro potrebbe essere pure in Italia. Con l’Inter che avrebbe scavalcato la Juventus, Inzaghi sarebbe ben felice di accogliere un elemento dal suo dna vincente.