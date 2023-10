La Juventus lancia una stoccata infuocata a CR7: “Pretese infondate”

Juventus, che stoccata a CR7. E’ la vigilia del derby di Torino, ma alla Juventus le attenzioni sono rivolte altrove. Una giornata che ha raccontato tanto.

Il campionato, il derby da giocare e, possibilmente da vincere, per non allontanarsi da quel treno vitale che si chiama Champions League. Tutto questo è stato messo da parte. Per una giornata, per un pugno di ore.

La Juventus, in un pomeriggio, quasi in simultanea, ha ricevuto due responsi che segneranno l’immediato futuro della società bianconera. La prima risposta ha riguardato l’esito delle controanalisi di Paul Pogba. Come previsto è stata confermata la positività al testosterone del campione francese. Pertanto ora si attendono le decisioni della Juventus da prendere in accordo con il giocatore.

Contemporaneamente all’uscita dei risultati delle controanalisi di Pogba, era in corso un CDA della Juventus decisamente importante. Attraverso una nota ufficiale la Juventus ha comunicato che il CDA: “ha approvato il progetto di bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato al 30 giugno 2023“. Altro passaggio molto atteso riguardava l’ipotesi di un possibile aumento di capitale.

Nella medesima nota la Juventus fa sapere come: “Entro la fine del corrente mese di ottobre, è previsto che il Consiglio di Amministrazione effettui le proprie analisi per l’adozione degli opportuni provvedimenti previsti dalla legge, ivi inclusa la convocazione dell’Assemblea degli Azionisti…per la ripatrimonializzazione e l’Aumento di Capitale“.

L’avvenuto Aumento di capitale è per massimi complessivi € 200 milioni.

Juventus, che stoccata a CR7

Durante il Consiglio di amministrazione della Juventus è stata aggiornata anche la situazione riguardante il procedimento in corso fra Cristiano Ronaldo e il club bianconero.

La Juventus è tranquilla nella battaglia arbitrale con l’ex tesserato Cristiano Ronaldo. Il campione portoghese pretende dalla Juventus il pagamento di 19,5 milioni di euro “per fatti connessi alla c.d. seconda manovra stipendi (stagione sportiva 2020/21), lamentando, in via principale, la nullità dell’accordo di riduzione dei compensi che aveva sottoscritto nel corso della stagione sportiva 2020/21 in ragione della nullità di un asserito, e successivo, accordo di integrazione dei compensi “.

I procedimenti arbitrali avviati da Ronaldo sono due. Questa la posizione ufficiale della Juventus: “All’esito degli approfondimenti compiuti, anche con il supporto dei propri consulenti, la società ritiene infondate le pretese fatte valere dall’ex tesserato sia con la prima che con la seconda domanda e, pertanto, non ha ritenuto necessario accantonare alcun fondo rischi”.

Come ci informa tuttosport.com per il primo procedimento arbitrale “l’udienza per la discussione della causa si terrà il 21 novembre mentre la pronuncia del lodo arbitrale è il 22 aprile 2024: nel secondo caso, la cui udienza si è tenuta due giorni fa, il termine per la pronuncia del lodo arbitrale è invece il 3 novembre 2023“.