Calciomercato Juventus, autostrada Giuntoli: l’argentino ha scelto i bianconeri

Guardare avanti con fiducia è doveroso per una Juventus che ha tutte le carte in regola per disputare una grande stagione.

La squadra di Massimiliano Allegri ha iniziato questo campionato con risultati abbastanza positivi. C’è stato un KO inatteso contro il Sassuolo ma per il resto i punti in cascina sono quelli che più o meno i tifosi si attendevano all’inizio della stagione.

Ci sono tutte le possibilità per riuscire a lottare per lo scudetto con tutte le altre big della serie A. Anche se l’obiettivo fondamentale sarà quello di riuscire ad ottenere un piazzamento tra le prime quattro, in modo da garantirsi l’accesso alla prossima edizione della Champions League. Troppo importante anche per gli introiti economici che questo torneo garantisce. Oggi la Juventus sarà attesa da una partita molto complicata come il derby contro il Torino di Juric. Partita che si preannuncia molto combattuta, nella quale i bianconeri dovranno fare di tutto per portare a casa tre punti.

Juventus, Foyth il jolly da inseguire nella sessione di gennaio

Bisogna fare più punti possibili prima che arrivi il mese di gennaio, quando riapriranno le trattative. Una sessione invernale nella quale la Juventus potrebbe cercare qualche occasione low cost per migliorare la sua rosa. Ai bianconeri servono diversi innesti in diverse zone del campo, l’arrivo di un jolly servirebbe a colmare queste lacune.

In particolar modo, come spiega calciomercato.it, la Juve avrebbe posato gli occhi sull’argentino Foyth. Ex Tottenham, oggi gioca in Spagna con il Villarreal, con un contratto in scadenza nel 2026. I bianconeri sarebbero pronti a sborsare una cifra di circa 20 milioni per portarlo in Italia, dove il calciatore avrebbe l’opportunità di giocare per obiettivi importanti. Foyth può ricoprire il ruolo di laterale destro o centrale di difesa, si sa destreggiare anche in mezzo al campo. Ecco perché sarebbe senz’altro un rinforzo gradito all’allenatore.