Calciomercato Juventus, cessione Vlahovic in prestito oneroso: la cifra è ridicola

Calciomercato Juventus, dalla Sagna rilanciano un possibile addio in prestito di Vlahovic già nel mese di gennaio. La cifra è ridicola

Non ci sarà oggi pomeriggio nel derby Dusan Vlahovic: il dolore alla schiena non lo mette nelle condizioni di garantire il suo apporto nel derby contro il Torino. Non è una partita come le altre nella città piemontese, lo sappiamo, ecco perché i bianconeri devono vincere per forza. Non ci sarà nemmeno Chiesa, giocherà Kean quindi, con Yildiz che sembra il candidato a prendersi una maglia da titolare.

Ma questo è un altro discorso, qui adesso parliamo di mercato e di quello che potrebbe succedere nei prossimi mesi. Di certo c’è una cosa: la Juve in entrata qualcosa la dovrà fare dopo le controanalisi di ieri hanno confermato la positività di Pogba. Il candidato a prendere il suo posto sembra essere Hojbjerg del Tottenham. Il suo agente è già stato beccato alla Continassa. Mentre dalla Spagna arrivano nuove voci su quello che in questo caso potrebbe essere il futuro di Dusan Vlahovic. Si parla di un addio a gennaio con destinazione Madrid, sponda Real.

Calciomercato Juventus, il Real su Vlahovic

Sul fatto che i madrileni lo seguano da vicino ci sono pochi dubbi. Quello che invece si legge in queste ore e che è sicuramente una novità è un’altra questione: la formula con la quale il centravanti serbo potrebbe partire. In prestito oneroso. E la cifra è davvero di quelle ridicole.

Dieci milioni di euro di prestito, senza poi entrare nel dettaglio: non si sa se con obbligo o diritto di riscatto oppure così, via per soli sei mesi. E questa cosa ovviamente non è pensabile in nessun modo. Come non sembra pensabile che la Juventus si possa privare di Vlahovic a stagione in corso. La notizia è riportata da okfichajes.net.