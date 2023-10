Calciomercato Juventus, scambio fulmineo tra bomber: Vlahovic è fuori

Calciomercato Juventus, una soluzione in realtà ci sarebbe già: il centravanti inglese farebbe ritorno a Londra dopo tre anni.

Sono bastate poche partite a Romelu Lukaku per far innamorare la passionale tifoseria della Roma. Il centravanti belga, atterrato nella Capitale dopo un’estate complicata in cui si è allenato praticamente da solo presso il centro sportivo del Chelsea, ha già realizzato 5 gol in sette gare giocate con la maglia giallorossa sulle spalle.

È lui, al momento, il giocatore più pericoloso della squadra di José Mourinho, protagonista di un avvio di stagione tutt’altro che positivo. L’ex attaccante dell’Inter rappresenta una delle poche note liete: la Roma confida nella sua straordinaria capacità realizzativa per recuperare posizioni in classifica. Lukaku la scorsa estate è stato molto vicino alla Juventus. Il suo ingaggio era una richiesta esplicita, a quanto pare, di Massimiliano Allegri, che avrebbe visto di buon grado uno scambio con Dusan Vlahovic. Il serbo sarebbe finito al Chelsea, mentre il belga avrebbe fatto il viaggio opposto, tradendo la sua vecchia squadra.

Calciomercato Juventus, scambio Abraham-Lukaku: il Chelsea molla Vlahovic

Ma alla fine non se n’è fatto nulla. Un’operazione molto discussa – ed osteggiata da una parte del tifo juventino – che è rimasta confinata nell’alveo del cosiddetto “fantamercato”.

Lukaku ora sembra felice alla Roma, dove si sta ritagliato un ruolo da protagonista. Il suo, tuttavia, è solamente un prestito oneroso. Ed a fine stagione Roma e Chelsea dovranno discutere il da farsi. Improbabile che l’ex Inter faccia ritorno a Londra: i Blues, che hanno bisogno di rinforzare l’attacco, potrebbero chiedere come eventuale contropartita Tammy Abraham, attualmente fermo per infortunio. Per l’inglese, da tre stagioni nella Capitale, si tratterebbe di un ritorno, visto che arrivò in Italia proprio dal Chelsea. L’indiscrezione arriva dalla Spagna: a riportarla è il portale Fichajes.net. Se i londinesi decideranno di virare sul loro ex calciatore potrebbero dunque mollare la pista Vlahovic.