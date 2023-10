“Inguardabile”: bufera derby, gli “tolgono” la maglia della Juventus

“Inguardabile”, il centrocampista bianconero è in assoluto il più bersagliato dai tifosi al termine del primo tempo con il Torino.

Non si sblocca il derby. Non si schioda dallo zero a zero la stracittadina torinese tra la Juve e il Torino. Tanta imprecisione, finora da ambo i lati. I bianconeri avevano trovato la via del gol con Moise Kean, oggi chiamato a fare le veci di Vlahovic (out per la lombalgia) ma l’arbitro Massa ha annullato per fuorigioco. La squadra di Massimiliano Allegri non riesce dunque a scalfire la solida difesa granata, mai realmente impensierita.

Come nelle gare precedenti la Juve fa molta fatica a creare palle gol pulite. E ciò che manca sono proprio quegli strappi di Federico Chiesa, un altro che è stato costretto a dare forfait, che potevano essere letali. Il tecnico livornese ha optato per il 3-5-1-1, modulo utilizzato più volte la scorsa stagione. Nella posizione di trequartista, che lo scorso anno fu di Angel Di Maria, stavolta ha schierato Fabio Miretti. Una bella responsabilità per il prodotto delle giovanili, giocatore che Allegri ha sempre stimato, reputandolo pronto per giocare con continuità ed affermarsi con la prima squadra.

“Inguardabile”, pioggia di critiche su Miretti

Miretti, tuttavia, per il momento non è riuscito ad “illuminare” una Juventus confusionaria e come al solito poco propositiva nella metà campo avversaria.

Secondo molti tifosi, infatti, Miretti è in assoluto il peggiore in campo. “Devo davvero capire poco di calcio, perché sono l’unico a considerare Miretti inadeguato a questi livelli”, scrive un aficionado bianconero su X (ex Twitter). Dello stesso tenore altri tweet che riportiamo di seguito.

Togliete la maglia della Juve a Miretti. Giocatore inutile. — Mattialei (@Mattialei) October 7, 2023