Juventus accontentata: incassano 80 milioni per Vlahovic

Mancano poche ore alla prossima partita della Juventus e sono sempre tante le voci che riguardano i bianconeri.

È arrivato il giorno del derby e per la formazione allenata da Massimiliano Allegri e c’è l’obbligo di riuscire a conquistare i tre punti per rimanere nelle zone alte della classifica. Battere i granata vorrebbe dire regalare anche una grande soddisfazione alla propria tifoseria.

Questa stagione sarà decisamente anomala per la Juventus, visto che i bianconeri non parteciperanno a nessuna competizione europea. La missione principale dunque di Allegri sarà quella di riuscire a conquistare quello scudetto che ormai manca a Torino da diversi anni. Ma in caso di mancata con questa del tricolore sarà fondamentale riuscire quando meno a piazzarsi tra le prime quattro in modo da ottenere la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Garantendosi così quegli introiti economici così importanti che verranno meno nel corso di questa stagione.

Juventus, per Vlahovic può rifarsi avanti il Chelsea

Nel corso dell’ultima estate il direttore sportivo Giuntoli ha dovuto pensare prima di tutto alle cessioni più che agli acquisti. Lasciando partire tutti quei giocatori che non rientravano nei piani tecnici dell’allenatore la Juventus è riuscita a incassare molti milioni di euro e allo stesso tempo ha ridotto il suo monte ingaggi.

Vlahovic sembrava essere il calciatore maggiormente destinato alla partenza ma alla fine il centravanti serbo è rimasto alla corte di Allegri. Come spiega “Fichajes” però la partenza del bomber ex Fiorentina potrebbe essere soltanto rimandata. Il Chelsea infatti sta cercando rinforzi per la zona offensiva e Vlahovic continua ad essere un nome molto caldo. Anche Real Madrid e Arsenal continuerebbero ad osservarlo. Una cosa però pare essere certa, ovvero che la Juventus non lo lascerebbe partire per meno di 80 milioni di euro. Un modo magari anche per tenere lontani i corteggiatori? Probabilmente no, il Chelsea pare intenzionato a fare sul serio.