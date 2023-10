Accordo raggiunto: firma con la Juventus

Le sirene di calciomercato sono sempre attive in casa Juventus, con i bianconeri che guardano inevitabilmente già al futuro.

Non potrebbe essere altrimenti, visto che di questi tempi se si vuole portare a casa un obiettivo bisogna muoversi con largo anticipo. I bianconeri vogliono puntare in alto in questa stagione e finora i risultati conquistati sul campo dall’undici di Allegri possono dirsi soddisfacenti.

Questa è decisamente una stagione anomala per la Juventus. Che non disputa alcuna competizione europea e dunque può concentrare le sue energie tutte sul campionato. Proprio l’assenza dall’Europa però ha fatto venire meno delle risorse importanti per il club, che nell’ultima sessione di mercato ha pensato soprattutto alle cessioni. Di acquisti ne arriveranno però sicuramente nel corso del 2024 ormai alle porte, tra gennaio e la prossima estate.

Juventus, in arrivo il rinnovo per Gatti

Prima di pensare a nuovi acquisti però la Juventus deve cercare di tenersi stretta i suoi migliori calciatori. Per Giuntoli dunque è il momento di iniziare a lavorare anche sui possibili rinnovi degli elementi in rosa. Uno dei primi della lista è Federico Gatti, proprio a segno ieri nel derby.

🚨 Excl. – Federico #Gatti will extend his contract with #Juventus until 2028 (€1,4M/year). Agreement already reached with his agents and the signing expected soon. #transfers https://t.co/tLcgereBZ8 — Nicolò Schira (@NicoSchira) October 7, 2023

Come ha spiegato Nicolò Schira su Twitter per il difensore centrale la firma non è lontana, tutt’altro, l’accordo tra la Juventus e i suoi agenti è già in cantiere e per il rinnovo è solo una questione di tempo. Gatti rinnoverà il suo contratto con la società bianconera fino al 2028, con un ingaggio che si attesterà attorno a 1,4 milioni di euro. La Juve continua a credere nelle potenzialità di questo calciatore e vuole blindarlo al più presto.