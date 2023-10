Calciomercato, insidia inglese per l’enfat prodige: Juve avvisata

Calciomercato Juventus, insidie estere per il talento che piace tanto ai bianconeri: i dettagli dell’operazione.

Il giovane e talentuoso centrocampista francese Khéphren Thuram, attualmente sotto contratto con l’OGC Nice, sembra essere al centro dell’attenzione del calcio inglese in vista della prossima stagione. Dopo aver scelto di rimanere a Nizza durante l’estate, sembra che la sua permanenza in Francia possa essere destinata a cambiare nel prossimo futuro.

Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, il Newcastle, club di Premier League, sta pianificando un possibile trasferimento di Khéphren Thuram durante nella finestra del mercato invernale. I Magpies sembrano intenzionati a chiudere rapidamente l’affare, offrendo al giovane centrocampista un contratto quinquennale che avrebbe inizio nell’estate del 2024.

Newcastle su Thuram: lo vogliono già a gennaio

La notizia è un chiaro segno dell’interesse del Newcastle per le abilità di Thuram e del desiderio del club di portare il talento francese in Inghilterra. A soli 20 anni, Khéphren Thuram ha già dimostrato di essere un giocatore di grande talento e promessa con le sue prestazioni nell’OGC Nice. Il fatto che il Newcastle stia cercando di anticipare la concorrenza e concludere l’affare durante la finestra invernale è un segno tangibile dell’entusiasmo che circonda il suo potenziale ma anche una brutta notizia per i tifosi bianconeri che lo volevano come prossimo rinforzo nel mercato di riparazione di gennaio.