Carambola Juventus: Vlahovic dice addio a prezzo di saldi

Domenica serena per i tifosi della Juventus che possono godersi i tre punti conquistati ieri nel match contro il Torino.

Nella stracittadina all’ombra della Mole è arrivato il risultato sperato per i bianconeri. Tre punti importanti conquistati grazie ad una prestazione cinica, concretizzata nelle reti di Gatti e Milik. Ora all’orizzonte c’è la sosta del campionato per gli impegni delle varie nazionali.

Nel corso dei prossimi giorni dunque tanti elementi della rosa della Juventus voleranno via per raggiungere i rispettivi ritiri. Per mister Allegri c’è il tempo dunque per fare una prima analisi di questo inizio stagione prima di tuffarsi in un rush finale che dovrà far sì che i bianconeri possano rimanere nelle prime posizioni. Il sogno scudetto rimane vivo, quello di agguantare uno dei primi quattro posti è invece un obiettivo doveroso da raggiungere in ottica futura. Alla Juve servono, eccome, degli introiti per alimentare il calciomercato.

Juventus, il prezzo di Vlahovic può abbassarsi: ecco perché

Arrivano tra l’altro delle voci dall’estero secondo le quali potrebbe esserci una vera e propria rivoluzione all’interno della squadra di Allegri, per quanto riguarda l’attacco. Nella scorsa estate si è continuato a parlare della possibile partenza di Dusan Vlahovic verso altri lidi. Alla fine però il centravanti serbo è rimasto a Torino per la soddisfazione dei tifosi.

Il futuro però potrebbe riservare ancora delle sorprese. Perché “DefensaCentral” ipotizza che il Real Madrid possa andare ancora all’assalto del giocatore, visto che ha la necessità di trovare ancora l’erede di Benzema. Gli spagnoli di Ancelotti ormai da tempo seguono la crescita di Vlahovic, ma non hanno affondato il colpo per il suo prezzo alto. Prezzo che potrebbe però abbassarsi nel caso in cui la Juventus riesca a mettere le mani su Jadon Sancho, attaccante del Manchester United che pare essere in rottura con i Red Devils e pronto a cambiare aria.