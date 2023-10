Affare Scudetto, lo prende la Juventus: chiusura da 70 milioni

Dal portale estero si parla di un possibile addio della stella del club: tutti i dettagli sul grande affare da 70 milioni.

Secondo quanto riportato dal noto quotidiano britannico “The Sun”, la Juventus sta pianificando un audace tentativo di portare Jadon Sancho dalla Premier League alla Serie A, offrendogli una potenziale via di fuga dall’Old Trafford.

La Juventus ha espresso un forte interesse nell’ala del Manchester United e sta considerando seriamente l’idea di portare Sancho in prestito durante la finestra di mercato di gennaio. Tuttavia, l’obiettivo principale della squadra bianconera è quello di trasformare questo trasferimento temporaneo in un accordo permanente che vedrebbe Sancho indossare la maglia della Juventus a tempo pieno.

Colpo di scena Juve: Sancho bianconero già a gennaio

Secondo le fonti, la Juventus sarebbe disposta a sborsare la considerevole cifra di 60 milioni di sterline per garantirsi i servizi del talentuoso attaccante inglese. Questa mossa rappresenterebbe una delle operazioni di mercato più ambiziose per la squadra italiana e dimostra quanto sia determinata a rafforzare il proprio reparto offensivo. Jadon Sancho è stato oggetto di molte voci di mercato nelle ultime stagioni, con vari club europei interessati alle sue abilità eccezionali nel dribbling e nel creare occasioni da gol. Il suo passaggio al Manchester United dalla Bundesliga è stato ampiamente seguito, ma finora non ha raggiunto il suo massimo potenziale in Inghilterra.

La Juventus, con il suo ricco pedigree e il successo storico in Europa, rappresenterebbe una sfida intrigante per Sancho e potrebbe essere l’ambiente ideale per sbloccare tutto il suo potenziale. Tuttavia, il trasferimento non è ancora ufficiale, e ciò dipenderà dalla disponibilità del Manchester United a cedere uno dei suoi gioielli di mercato e dalla volontà stessa di Sancho di intraprendere questa nuova avventura calcistica in Italia. La finestra di gennaio si preannuncia quindi decisiva per il futuro di Jadon Sancho e per il calciomercato internazionale. I tifosi, adesso, scalpitano in attesa di ulteriori sviluppi sulla ambiziosa trattativa.