Calciomercato Juventus, svelato il primo colpo invernale: “Lo prenderà”

Calciomercato Juventus, bianconeri pronti a colmare la lacuna nel prossimo mercato: ecco cosa potrebbe succedere.

Il noto giornalista Gianluca Di Marzio ha condiviso le sue opinioni riguardo al mercato della Juventus nella finestra di gennaio, parlando direttamente dagli studi di ‘Sky Sport’.

Secondo Di Marzio, infatti: “Si andrà sul mercato per una mezzala, poi vedremo chi sarà, quanto costerà e come arriverà la Juventus in questi mesi. Comunque, un centrocampista i bianconeri lo andranno a prendere perché con l’assenza di Pogba c’è un buco a centrocampo.” Un buco che verrà, quindi, colmato con il possibile acquisto di una mezzala.

Calciomercato Juventus, una mezzala al posto di Pogba

Questa dichiarazione di Di Marzio indica che la Juventus sta cercando di rinforzare il suo reparto di centrocampo, con un’attenzione particolare rivolta a una mezzala. L’obiettivo è trovare il giusto giocatore per colmare la mancanza lasciata dall’assenza di Paul Pogba nella squadra di Allegri. Tuttavia, il giornalista ha anche sottolineato che i dettagli esatti, come chi sarà il giocatore, il costo e le modalità di acquisizione, saranno determinati in seguito, a seconda delle opportunità di mercato e delle risorse disponibili alla Juventus.

Di conseguenza, dunque, orecchie vigili ma soprattutto molto dipenderà anche dalle oppurtinità. Sicuramente il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, in tal senso, potrebbe muoversi concretamente con obiettivi importanti e profili che potrebbero fare comodo ad Allegri e alla squadra. Una mezzala sarebbe il ruolo ideale così da non far sentire la ormai inevitabile mancanza di Paul Pogba. Un profilo simile sarebbe inoltre funzionale per le idee tattiche di mister Allegri che lo utilizzerebbe a piacimento e sarebbe anche il giusto cambio ai già titolarissimi in rosa. Dopo la prova straordinaria di ieri, i bianconeri, credono in obiettivi importanti e, quindi, da gennaio potrebbero esserci anche rinforzi. Non ci resta che attendere la finestra di mercato invernale.