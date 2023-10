“I piani sono quelli”: Allegri-Juventus, futuro scritto. Annuncio choc

Dopo la vittoria nel derby sul Torino dell’ultimo weekend adesso per la Juventus c’è all’orizzonte un turno di riposo.

Il campionato di serie A si fermerà infatti per i vari impegni delle nazionali sparsi in giro per il mondo e mister Allegri dunque dovrà rinunciare a diversi suoi effettivi nei prossimi allenamenti in calendario. C’è grande fiducia nell’ambiente visti gli ultimi risultati conquistati.

Certamente qualche rinforzo nella sessione invernale dei trasferimenti sarebbe gradito all’allenatore ma la società si trova costretta a fare i conti con il bilancio. Per questo motivo il direttore sportivo Giuntoli ha dovuto pensare finora soprattutto alle cessioni. Di volti nuovi se ne riparlerà dunque nel 2024. Con la Juventus che nel nuovo anno andrà all’inseguimento dello scudetto tanto ambito o quantomeno di un posto che garantisca la partecipazione alla prossima edizione della Champions League. Un traguardo che sembra assolutamente alla portata del gruppo bianconero.

Juventus, Bargiggia parla della conferma di Allegri

A proposito di progetti della Juve nel corso di questa stagione, i tifosi sperano ovviamente di poter fare festa nella primavera del nuovo anno. Del momento attuale e del futuro del club ne ha parlato anche Paolo Bargiggia ai microfoni di TvPlay.

💥Notizia esplosiva di Paolo Bargiggia nella diretta Twitch di Tv Play! 👀Ad #Allegri 'basterebbe' arrivare tra le prime quattro in campionato per guadagnarsi la conferma sulla panchina della #Juve⚪️⚫️ ❓Sarebbe la scelta migliore? pic.twitter.com/SiKU9XcBQu — calciomercato.it (@calciomercatoit) October 9, 2023

“Mi voglio sforzare di guardare le cose positive nella Juventus e queste cose ci sono. Poi la classifica per ora parla chiaro, sono al quarto posto e quindi sono in linea con gli obiettivi” ha spiegato il giornalista. Che ha sottolineato anche quella che sarebbe l’intenzione della dirigenza. “Io credo che se la Juventus entrerà in Champions League nella prossima stagione Allegri sarà ancora sotto contratto, secondo me i piani sono quelli”. Allegri dunque pare destinato a rimanere anche in futuro sulla panchina bianconera.