Dall’Inter alla Juventus: Marotta avvisato, contatti bollenti

Nuova rivelazione in Serie A: il gioiello è finito nel mirino di Juventus e Inter che lo monitorano in ottica giugno

La Juventus chiude al meglio il periodo pre-sosta, vincendo il derby della Mole contro il Torino e recuperando due punti sull’Inter.

I bianconeri arrivano a 17 punti, rimanendo agganciati ai primi posti della classifica. Una vittoria arrivata senza Vlahovic e Chiesa e che ha visto protagonista Milik, ma anche Federico Gatti che ha messo alle spalle un periodo piuttosto complicato. Adesso la sosta permetterà ad Allegri di recuperare alcuni giocatori e di rimettere a posto le idee. Intanto Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna lavorano in vista del prossimo calciomercato invernale. Le lacune più evidenti la Juve le sta evidenziando a centrocampo dove mancano risorse, sopratutto dalla panchina. La dirigenza spera di poter già intervenire a gennaio ma anche in ottica giugno sta sondando il terreno per diversi nomi, con uno sguardo particolare alla Serie A. In questo inizio di stagione un nuovo talento italiano sta venendo fuori in maniera netta.

Colpani rivelazione in Serie A: Inter e Juventus monitorano il talento del Monza

Se parliamo di rivelazioni della Serie A, a spiccare in queste prime 8 giornate è sicuramente il talento del Monza Andrea Colpani.

Sono già 4 i gol realizzati dal centrocampista classe ’99, pupillo di Raffaele Palladino e uno dei leader tecnici del club brianzolo. Già eguagliato il record della scorsa stagione, quando al suo primo anno in Serie A collezionò 4 reti complessive. Nell’ultima giornata ha aperto le danze contro la Salernitana, confermando le grandi qualità tecniche e la confidenza con la rete. Il ragazzo scuola Atalanta rappresenta uno dei giocatori di maggiori prospettive in casa Monza. Galliani ha provato già a blindarlo con un contratto fino a giugno 2028 ma, dall’alto della sua esperienza, è consapevole che, qualora dovesse continuare a questi ritmi, sarà molto complicato trattenerlo a fine stagione. Naturalmente un giocatore così talentuoso, e per di più italiano, non poteva passare inosservato alle big di Serie A, due su tutte Juventus e Inter. Infatti, come riportato dal giornalista Nicolò Schira, sia la squadra di Allegri che i nerazzurri stanno monitorando Andrea Colpani in vista della prossima stagione. Attualmente solo sondaggi esplorativi che potrebbero diventare qualcosa di più nei prossimi mesi.