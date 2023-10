Conte ritorna in Serie A: scelta fatta, hanno già scritto tutto

Conte ritorna in Serie A, torna improvvisamente d’attualità il nome dell’allenatore salentino: lo chiedono a gran voce.

La sosta per le nazionali è da sempre temutissima per gli allenatori in bilico. I club di solito scelgono la pausa di due settimane per riflettere ed eventualmente prendere la decisione più difficile: cambiare o no?

Nei prossimi giorni, ad esempio, si deciderà il futuro di Rudi Garcia, di nuovo al centro delle critiche dopo la pesante sconfitta del Napoli con la Fiorentina, che ieri sera ha banchettato al “Maradona”, battendo 3-1 gli azzurri scudettati. A Fuorigrotta sono nuovamente calate le tenebre: un Napoli irriconoscibile è stato messo sotto scacco da una Viola coraggiosa e come al solito propositiva, che senza alcun timore reverenziale ha imposto il suo gioco ai campioni d’Italia in carica. Una lezione di calcio, se vogliamo, da parte di Vincenzo Italiano al tecnico francese. Lo stesso allenatore che, inizialmente, Aurelio De Laurentiis aveva preso in considerazione per il dopo-Spalletti. Poi non se ne fece nulla e l’ex condottiero di Trapani e Spezia decise di restare a Firenze.

Conte ritorna in Serie A, Garcia sotto osservazione: a Napoli invocano l’ex Juve

Le vittorie ottenute contro Udinese e Lecce avevano contribuito ad allentare la pressione su Garcia ma ora la panchina dell’ex allenatore della Roma torna a scottare.

Ieri, davanti alle telecamere, si è preso la responsabilità della sconfitta, “assolvendosi” solo sui cambi. La verità è che a Napoli, in questo momento, la confusione e i dissapori sembrano regnare sovrani. E l’entusiasmo generato dalla vittoria del tricolore sta man mano dissolvendosi. Una parte della piazza partenopea, da sempre molto calda ed esigente, continua a chiedere a gran voce l’esonero di Garcia. Chi verrebbe al suo posto? In cima alle preferenze c’è Antonio Conte, reduce dall’esperienza controversa al Tottenham, in Inghilterra. Tanti tifosi del Napoli ieri sera hanno fatto il suo nome sui social, anche se l’ex allenatore di Juventus e Inter non ama particolarmente prendere le squadre in corsa.