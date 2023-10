Giuntoli accontenta Allegri: il doppio regalo “scudetto” arriva a gennaio

Giuntoli accontenta Allegri, il direttore sportivo è al lavoro per soddisfare la richiesta dell’allenatore bianconero.

La tanto attese controanalisi hanno emesso il loro verdetto: confermata la positività di Paul Pogba al Dhea, il cosiddetto “ormone della giovinezza”.

O deidroepiandrosterone, se volete. Si tratta di un contaminatore classico di prodotti contro l’invecchiamento o per il miglioramento della formazione muscolare. E molto spesso non viene indicato nelle etichette dei prodotti. Non è da escludere, dunque, che il centrocampista francese l’abbia assunto senza volerlo. Magari attraverso quell’integratore di cui ha parlato durante il colloquio con i dirigenti bianconeri. Ad ogni modo sarà difficile provarlo durante il processo che inizierà a breve. Secondo le indiscrezioni degli ultimi giorni l’assoluzione è praticamente impossibile, uno scenario che neppure i suoi legali prendono in considerazione. Si potrebbe arrivare, tuttavia, ad un sostanzioso sconto della pena.

Giuntoli accontenta Allegri, si continua a lavorare per Hojbjerg: la Juve vuole il prestito

La Juventus, intanto, attende l’evolversi degli eventi. Ma il futuro del giocatore transalpino a Torino è ormai appeso ad un filo: la possibilità che Pogba continui a vestire la maglia della Juventus sono davvero molto poche.

Ecco perché Cristiano Giuntoli è già al lavoro per trovare un suo sostituto. La Signora sa che sarà quasi impossibile riavere il calciatore transalpino entro la fine della stagione, perciò è pronta ad intervenire e potrebbe farlo già durante la prossima finestra di mercato. Per gennaio, come conferma l’edizione odierna del Corriere di Torino, il principale obiettivo è Emile Hojbjerg, centrocampista del Tottenham. Del nazionale danese si parla ormai da qualche settimana, anche se al momento l’ostacolo è rappresentato dalla richiesta di 30 milioni di euro da parte del club londinese. La Juventus spinge per il prestito mentre gli Spurs vorrebbero la cessione a titolo definitivo o quantomeno aggiungere l’obbligo di riscatto all’eventuale prestito. Insomma, un’operazione tutt’altro che semplice: un’alternativa valida potrebbe essere Youssouf Fofana, uno dei perni del Monaco che sta facendo benissimo in questo primo scorcio di Ligue 1.