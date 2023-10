Non firma il rinnovo: addio Juventus, il Milan ‘scippa’ Allegri

Inizia una settimana un po’ atipica per la Juventus, visto che all’orizzonte c’è la pausa del campionato di serie A.

Nel prossimo weekend la formazione di Massimiliano Allegri non scenderà in campo, visto che il torneo è fermo a causa degli impegni delle varie nazionali. L’allenatore dunque dovrà fare a meno dei tanti calciatori della rosa impegnati in giro per il mondo.

La prossima missione della Juventus sarà quella di prepararsi a dovere in vista dell’impegno molto importante che è in calendario proprio subito dopo la sosta. Stiamo parlando ovviamente del big match che i bianconeri dovranno affrontare contro il Milan di Pioli. La partita sarà un durissimo banco di prova, che servirà anche a testare il valore di una squadra che deve cercare di rimanere tra le prime della classe, per poter lottare per la conquista dello scudetto. O quantomeno per una delle posizioni che garantiscono l’accesso alla prossima Champions League.

Juventus, anche il Milan si aggiunge alle pretendenti per Miranda

Fondamentale sarà anche capire quali saranno le mosse che il club effettuerà nel corso delle prossime sessioni di calciomercato. Nel 2024, a gennaio o in estate, bisognerà lavorare sodo sui volti nuovi da portare a Torino ma anche sulle conferme dei propri pezzi pregiati.

Riguardo gli acquisti la Juventus continuerà a seguire con particolare attenzione i futuri parametri zero, quei calciatori che possono essere ingaggiati senza spendere nemmeno un euro per il loro cartellino. Juan Miranda del Betis Siviglia è un calciatore che fa gola a molti, bianconeri compresi, e ha il contratto in scadenza a giugno 2024. “OkFichajes” spiega che l’intenzione dell’esterno era quella di rinnovare, ma l’interesse dei vari club potrebbe cambiare le carte in tavola. Con il Milan che sarebbe pronto ad inserirsi nell’asta per aggiudicarsi le sue prestazioni.