Calciomercato Juventus, ecco il “tesoretto” Pogba: doppio colpo di Giuntoli

Calciomercato Juventus, il diesse bianconero sta lavorando per colmare il vuoto lasciato in rosa dal francese.

Il tanto atteso “Pogback” è stato un gigantesco fallimento. Inutile girarci intorno. Sembrava un sogno poter di nuovo riaccogliere il centrocampista francese nell’estate 2022, riprendendolo a zero dal Manchester United. Certo, gli ultimi mesi di Pogba con i Red Devils erano stati molto tormentati, tra incomprensioni con gli allenatori e continui infortuni.

Ma nessuno, neppure il più pessimista, poteva immaginare quest’epilogo. È un po’ come se Pogba non avesse mai veramente rimesso piede a Torino. Si è fatto male ancora prima di scendere in campo, durante la tournée statunitense. E da quel momento in poi è iniziato un lungo calvario. Che, in sostanza, gli ha fatto saltare quasi interamente la prima stagione. Questo doveva essere l’anno del riscatto: Pogba aveva addirittura fatto ritorno in anticipo dalla vacanze per ritrovare la forma migliore ma ecco che gli è piombata addosso una nuova tegola. Forse ancora più pesante. Il giocatore transalpino è risultato positivo al Dhea durante il controllo antidoping a cui si è sottoposto lo scorso 20 agosto ad Udine.

Calciomercato Juventus, Fratini: “Giuntoli su Diarra e Colpani”

Pogba al momento è sospeso: anche la controanalisi hanno confermato al positività. Si va verso una squalifica non di breve durata, almeno queste sono le sensazioni.

La Juventus, intanto, per ora ha sospeso il pagamento del suo stipendio di oltre 10 milioni di euro (lordi). Una “mossa” che consente indirettamente al club bianconero di alleggerire in maniera consistente il monte ingaggi. Soldi che, almeno in parte, potrebbero essere reinvestiti su altri giocatori. “Chi potrebbe essere un sostituto di Pogba? – ha detto l’intermediario Michele Fratini a Calcio Totale, parole riportate dal portale Tuttojuve.com – Diarra piace a tanti club, ma è attenzionato dalla Juventus perché è molto bravo nelle ripartenze, ha qualità e lo Strasburgo chiede 20 milioni. Se va via Pogba la Juventus guadagna 30 milioni, 20 per Diarra e 10 forse per un altro. Poi Giuntoli sta seguendo anche Khephren Thuram che piace alla Juventus. Poi c’è Colpani del Monza, un altro giocatore che la Juventus sta seguendo con attenzione”.