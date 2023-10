Rottura con il tecnico, lo stanno ‘cacciando’: gratis alla Juventus

Rottura con il tecnico, ormai le possibilità di un reintegro in rosa sono ridotte al lumicino. La Juventus potrebbe essere la prossima destinazione

Fino al momento non c’è stato nulla da fare. Le scuse non sono arrivate e lui è rimasto fuori rosa. E più passa il tempo e più la sensazione – secondo Espn – è che queste scuse richieste dal tecnico non arriveranno mai. E l’addio a gennaio sembra essere sempre più probabile.

Il futuro di Sancho al Manchester United è appeso ad un filo. Beh, possiamo dire che sia appeso alle parole di un giocatore messo fuori rosa dal proprio tecnico dopo un’uscita non certo positiva con alcune dichiarazioni che non sono piaciute. Ten Hag ha chiesto al centrocampista offensivo di scusarsi, ma per il momento niente di tutto questo è avvenuto e niente potrebbe avvenire. Sancho si allena da solo in attesa probabilmente della riapertura del mercato di gennaio per trovarsi una squadra. E tra quelle che lo potrebbero accogliere secondo quanto scritto dal Sun ci sarebbe anche la Juventus che annusa il grande colpo. Da qui alla riapertura ufficiale delle trattative, è evidente, potrebbe succedere di tutto ma se fino al momento il passo indietro non c’è stato non sembra ci potrà essere nelle prossime settimane. Non solo Foyth, quindi, ma anche Sancho potrebbe accasarsi alla Vecchia Signora. Magari in prestito, visto che il suo contratto con lo United è ancora abbastanza lungo. Giuntoli ci proverà.