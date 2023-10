Calciomercato Juventus, la rivoluzione è totale: ne hanno scritti cinque

Cinque nomi a centrocampo per la Juventus: in cima alla lista c’è Lazar Samardzic

La Juventus ha messo nel mirino diversi centrocampisti per rinnovare un reparto al momento in netta difficoltà.

Non solo la squalifica di Paul Pogba. Nella giornata di oggi è arrivata un’altra notizia inattesa che riguarda un centrocampista bianconero. Nicolò Fagioli, infatti, sarebbe indagato per scommesse su piattaforme illegali e rischierebbe addirittura 3 anni di squalifica. L’ennesimo intoppo che costringe Cristiano Giuntoli a intervenire il prima possibile. Come sottolineato da fichajes.net, sono ben 5 i giocatori nella lista della Juventus a centrocampo: uno dei nomi più in voga negli ultimi tempi è quello di Pierre-Emile Hojbjerg, centrocampista del Tottenham, in procinto di lasciare il club londinese. Le richieste per il danese non mancano, una su tutte il Manchester Unite, ma la tentazione Serie A potrebbe avere il suo peso. In cima alla lista anche Lazar Samardzic che sta confermando le sue grandi qualità con la maglia dell’Udinese. Il serbo ha vissuto un’estate turbolenta dal punto di vista dei cambi di scenario.

Juventus, da Habib Diarra a Manu Koné: i 5 nomi per il centrocampo

Il talento classe 2002 era quasi un giocatore dell’Inter, avendo già sostenuto le visite mediche. L’accordo sembrava chiuso ma il cambio di agente e le condizioni ritrattate sul contratto hanno fatto indietreggiare i nerazzurri.

A quel punto si è inserito il Napoli come soluzione alternativa a Gabri Veiga. I campioni d’Italia non sono riusciti a portarlo in Campania e così Samardzic è rimasto a Udine dove sta continuando a stupire, trovando una continuità di rendimento decisamente più alta rispetto all’anno scorso: già 2 gol in 8 presenze, tra cui la meravigliosa invenzione al Maradona proprio contro il Napoli, dove ha dato un discreto assaggio delle sue immense doti tecniche. Adesso il suo nome è in cima alla lista delle preferenze della Juventus ma il prezzo di partenza è di almeno 20 milioni di euro e potrebbe aumentare.

Manu Koné del Borussia Mönchengladbach è un altro giovane che da tempo è nel mirino della Vecchia Signora. Il classe 2001 francese è meno trequartista di Samardzic e più abile nell’interdizione. In Bundesliga sta crescendo a vista d’occhio e la sua valutazione si aggira già sui 30-40 milioni di euro. Da non sottovalutare Habib Diarra, nome molto chiacchierato in chiave mercato in questi ultimi mesi. Il classe 2004 dello Strasburgo ha già numerose richieste, soprattutto dalla Premier League. Trequartista francese di grande qualità e dinamismo. In questo inizio di stagione ha trovato un gol e un assist e sta crescendo sempre di più. Adesso gli manca il confronto con un grande club. Nella lista dei 5 nomi individuati dalla Juventus c’è anche Youssouf Fofana. Anche lui francese, il classe ’99 veste la maglia del Monaco, lo stesso club in cui è approdato in estate Zakaria proprio dalla Juve. Più esperto degli altri nomi citati, sia per età che per esperienze sul campo, tanto da aver disputato il Mondiale in Qatar con la Francia, arrivando in finale. A questi nomi si aggiunge anche Khephren Thuram che, però, è voluto fortemente anche dall’Inter.