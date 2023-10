Il Borussia Dortmund lo scippa alla Juventus: bye bye Allegri

Calciomercato Juventus, il Dortmund potrebbe essere la favorita nella corsa al calciatore che tanto piace ad Allegri: i dettagli.

Secondo quanto riportato da fonti di ‘Tuttomercatoweb’, un braccio di ferro è in corso tra la Juventus e il Borussia Dortmund per l’acquisizione del talentuoso calciatore del Manchester United, Jadon Sancho.

Il giovane attaccante è al centro dell’attenzione di diversi club europei e sembra essere al centro di una possibile transazione prossima. La Juventus, desiderosa di rinforzare ulteriormente il suo reparto offensivo, ha individuato in Jadon Sancho un obiettivo di primaria importanza. L’abilità nel dribbling, la visione di gioco e la capacità di segnare rendono Sancho un giocatore molto ambito dalla squadra italiana ma adesso ci sarebbe anche il club tedesco in pole.

Sancho verso Dortmund: addio Juve?

Il Borussia Dortmund, ex club di Sancho prima del suo trasferimento al Manchester United, è intenzionato a riavere indietro il suo giovane talento. Il club tedesco ha dimostrato interesse nel riportare Sancho in Bundesliga e sarebbe disposto a fare un’offerta competitiva per portarlo nuovamente a Dortmund.

Jadon Sancho ha vissuto un inizio di stagione altalenante al Manchester United. Mentre il talento inglese ha dimostrato il suo valore in passato, sembra che l’attuale ambiente non gli permetta di esprimere appieno il suo potenziale. Questo ha alimentato le speculazioni sul suo futuro. La situazione di Sancho al Manchester United è ora oggetto di speculazioni e discussioni tra i club interessati. La Juventus e il Borussia Dortmund stanno valutando attentamente la possibilità di assicurarsi i servizi del giovane attaccante durante il mercato prossimo. Infatti, la prossima finestra di trasferimento potrebbe essere cruciale per il futuro di Jadon Sancho, e i tifosi di entrambi i club sono in attesa di sviluppi. Non ci resta che attendere, in via ufficiale, cosa accadrà nel futuro del giocatore.