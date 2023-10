Dall’Arabia alla Juventus: Del Piero, l’annuncio è UFFICIALE

Dall’Arabia alla Juventus, la serata di ieri è stata speciale per il mondo bianconero. Ecco le parole di Del Piero che fanno sognare i tifosi

La serata di ieri per i tifosi della Juventus è stata speciale. Unica. Una vagonata di emozioni nel rivedere i campioni che hanno fatto la storia del club. Da Zidane a Platini, passando per Ravanelli, Davids, Peruzzi e tutti gli altri.

E, ovviamente, non poteva non esserci anche il capitano, Alessandro Del Piero. Uno dei più acclamati se non il più acclamato. Uno di quelli che forse alla Juve tornerebbero di corsa. Lo ha fatto capire chiaramente in zona mista – così come riportato da calciomercato.it – con delle parole che di spazio a possibili interpretazioni proprio non ne lasciano. Alex alla Juve tornerebbe subito. Ma andiamo a vedere nel dettaglio quello che ha detto.

Dall’Arabia alla Juventus, le parole di Del Piero

Intanto ha dribblato le domande sull’Arabia: “Non ne parliamo stasera”. Poi ha parlato della Juventus: “Non sono mai andato via, quello che si è instaurato in 19 anni è qualcosa di unico. Non mi sento di dire che sono andato via, anche se le strade si sono divise. Chi lo sa cosa ci riserverà il futuro… Stasera ne è la dimostrazione dell’unione e del piacere che ho io di stare qui e i tifosi con me”.

Poi una battuta sulla Juventus del presente con Allegri in panchina e la corsa scudetto: “Sono passate poche giornate, però la squadra è lì sopra ed è la cosa più importante. Quelle che sono le ambizioni, i risultati e gli obiettivi non sta a me dirlo: è giusto che se la vedono loro, io l’ho fatto per 19 anni… Lasciatemi tranquillo”