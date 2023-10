Fulmine a ciel sereno Juventus: indagato un calciatore, così scatta la squalitica

Fulmine a ciel sereno in casa Juventus: indagato un calciatore che adesso rischia la squalifica. Ecco quello che sta succedendo

La procura di Torino avrebbe aperto un’indagine su Nicolò Fagioli, centrocampista della Juventus, per scommesse su sito illegale. Della vicenda è stata avvertita anche la Figc che ha aperto un ulteriore indagine sul giocatore bianconero.

Il rischio è quello di una maxi squalifica non inferiore ai tre anni, si legge, e questo ovviamente se il centrocampista ha scommesso in qualche modo, sia in maniera diretta che indiretta, su delle partite. Cosa illegale per tutti i professionisti. Insomma, potrebbe essere un problema per la Juventus che già in mezzo al campo deve fare a meno di Pogba. Ovviamente si attende l’esito di tutte le indagini. La notizia è stata riportata questa mattina da La Stampa.