Allegri ‘esonerato’, erede già scritto: hanno scelto lui

Mentre il campionato di serie A è fermo non mancano mai le voci che commentano le vicende che accadono in casa Juventus.

Sono giorni anomali per i bianconeri, perché gran parte della rosa attuale si trova con le rispettive nazionali in giro per l’organico. Dunque la squadra si allenerà a ranghi incompleti guardando però già alla prossima importante partita di campionato che si dovrà giocare contro il Milan.

Inutile sottolineare come quella contro i rossoneri sia una sfida di quelle da segnare in rosso sul calendario. Perché rappresenta un confronto dal quale si potranno cogliere delle utili indicazioni, anche per capire se la Juventus riuscirà a rimanere nel lotto delle formazioni destinate a giocarsi lo scudetto. Per ora sono arrivate buone notizie per Allegri, visto il rendimento che la sua squadra ha avuto finora. Ma siamo solo all’inizio della stagione, per cui c’è ancora tanta strada da fare.

Juventus, tifosi in giubilo per Zidane: lo vorrebbero come nuovo allenatore

Nonostante appunto i buoni risultati finora, per mister Allegri non sono comunque mancate le critiche legate al fatto che la sua squadra non giochi un calcio spumeggiante. Ma il risultato viene prima di tutto e le sue qualità la Juventus finora le ha fatte vedere tutte.

Una parte della tifoseria ha un sogno legato alla panchina della Juventus del futuro. Si chiama Zinedine Zidane, che è stato osannato da parte dei supporters dopo la sua presenza nell’evento celebrativo dei cento anni di Juve della famiglia Agnelli. Il francese rimane nel cuore di tutti e in molti lo vorrebbero vedere al posto di Allegri alla guida della squadra. Basta leggere i social per rendersene conto. Per ora resterà un sogno, in futuro chissà. Lo stesso Zidane, che ormai non allena da tempo chiusa la parentesi con il Real, ha dichiarato che per ora si dedicherà alla famiglia in attesa di una nuova esperienza.