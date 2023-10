Pagano la clausola: la Juventus brucia il Milan e sistema il reparto

Pagano la clausola, la Juventus sembra essere interessata al giocatore e potrebbe bruciare il Milan nella corsa. Reparto sistemato

C’è un giocatore che in Bundesliga sta facendo assai bene in questo avvio di stagione segnando a raffica e mettendosi in evidenza agli occhi delle big europee. Un giocatore pronto al grande salto con la Bild che, sottolinea, potrebbe esserci già nel prossimo mese di gennaio. Difficile, perché si parla in questo caso di una cifra di 35milioni di euro. Assai più facile in estate, visto che esiste una clausola rescissoria più bassa.

Il profilo è quello di Guirassy, attaccante dello Stoccarda che ha iniziato davvero alla grandissima in questo campionato segnando a raffica. Il club tedesco potrebbe pensare ad un addio a gennaio se arrivasse la cifra che vi abbiamo svelato prima, però aspettare sei mesi e spendere quindici milioni di euro in meno non sarebbe poi così male. E tra le squadre interessate – spiega in questo caso fussballtransfers.com – non ci sarebbero le solite della Premier, ma anche diverse italiane.

E tra queste c’è la Juventus – insieme a Milan e Inter – che potrebbe decidere di pagare appunto, la prossima estate, la clausola di 20milioni di euro per chiudere un affare assai importante per il reparto avanzato e sistemarlo in maniera definitiva. Guirassy infatti, che di anni ne ha 27, garantisce un paio di stagioni almeno ad alti livelli.

In ogni caso lo Stoccarda starebbe cercando anche di prolungare il suo contratto e di aumentare di conseguenza la clausola, una mossa che però non sembra essere così sicura di andare a buon fine. Insomma, la Juve è alla finestra pronta al grande colpo.