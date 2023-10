Calciomercato Juventus, qualità al potere: gioiellino per Allegri

Calciomercato Juventus, qualità al potere: i bianconeri attenti al talento classe 2006 che arriva dalla Francia. Ecco chi è nel radar di Giuntoli

Qualità al potere. O almeno così si spera. E stando a quelli che sono gli obiettivi di Giuntoli si può tranquillamente affermare che nella testa del direttore dell’area sportiva dei bianconeri c’è proprio questo progetto. Ovviamente con il via libera di Massimiliano Allegri.

Se un obiettivo porta il nome di Mimmo Berardi, che di qualità ne ha davvero da vendere, un altro secondo le informazioni riportate da calciomercato.com è meno conosciuto, un gioiellino che arriva dalla Francia, precisamente dal Lorient, un trequartista classe 2006. E’ evidente che la Juve guardi al futuro pensando anche a tutti quei giocatori giovani che la scorsa estate sono stati mandati in prestito a giocare. Il nome che in questo momento circolerebbe è quello di Eli Junior Kroupi, un trequartista di 17 anni, con gioca appunto nel club francese. Un elemento che quest’anno è passato in pianta stabile in Prima Squadra e che sarebbe entrato appunto nel mirino di Giuntoli e del suo staff. Un segnale, anche, di come gli scout bianconeri siano sempre a lavoro cercando di scovare i migliori elementi in circolazione.