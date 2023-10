Colpo alla Kvara: 007 della Juventus in azione per il nuovo fenomeno

Colpo alla Kvara, il club bianconero ha mandato un osservatore in Lettonia: sotto la lente un giovane talento che gioca in Russia.

Tornano ad impazzare le notizie di mercato in una settimana in cui i principali campionati si sono fermati per dare spazio alle rappresentative nazionali. Gennaio, d’altronde, non è lontanissimo. E tra le squadre più “chiacchierate” non può non esserci la Juventus, che dovrà necessariamente puntellare la sua rosa dopo un’estate di quasi totale immobilismo.

L’unico acquisto estivo è stato Timothy Weah, arrivato dal Lille per circa 12 milioni di euro. Senza gli introiti della Champions League, la Juve non ha potuto muoversi come voleva: serviva come il pane un giocatore che completasse il reparto avanzato, ad esempio; ma anche un terzino sinistro che fosse in grado di giocare anche nella difesa a tre di Massimiliano Allegri. Niente di tutto ciò: Cristiano Giuntoli, arrivato a Torino proprio lo scorso luglio dopo aver vinto lo scudetto a Napoli, ha dovuto rinviare ogni tipo di operazione alla sessione invernale di gennaio. Probabile che, grazie alla ricapitalizzazione ufficializzata nell’ultimo Consiglio d’amministrazione, il responsabile dell’area sportiva della Juventus abbia più margine nella prossima finestra di trasferimenti.

Colpo alla Kvara, Giuntoli sull’armeno Spertsyan

I nomi sul taccuino di Giuntoli, come vi abbiamo svelato più volte, sono numerosi. Molti dei quali si conoscono a stento, nel senso che non giocano in campionati top.

Ma semisconosciuto lo era anche Kvicha Kvaratskhelia quando ha messo piede in Italia, per poi diventare uno dei principali protagonisti dello scudetto azzurro. Dal nuovo direttore sportivo ci si aspetta un colpo del genere. Secondo Tuttojuve.com, potrebbe essere Eduard Spertsyan, classe 2000 del Krasnodar nonché titolare della nazionale armena. La Juventus, a tal proposito, avrebbe inviato un osservatore a Riga, in Lettonia, dove i caucasici sono stati impegnati nel match di qualificazione ad Euro 2024 (partita che si è conclusa da poco). In questa stagione ha giocato tredici volte fra campionato e coppa, segnando 5 reti e mettendo a referto 3 assist. Il Krasnodar lo valuta intorno ai 15 milioni.