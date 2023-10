Enfant prodige del calcio europeo: addio Juventus, fa la fine di de Ligt

Enfant prodige del calcio europeo, anche la Juventus lo aveva messo nel mirino. Ma è pronto a fare la fine di de Ligt.

Lui è uno dei talenti più promettenti del calcio francese. classe 2001, già nel giro della nazionale Under 21, grande forza fisica e importanti qualità tecniche. Ecco perché le big d’Europa lo hanno messo nel mirino.

E tra queste squadre c’è anche la Juventus. Koné del ‘Gladbach è un elemento che piace a Giuntoli e che rispecchia perfettamente quel profilo che il direttore dell’area sportiva bianconera ricerca: giovane, di grande prospettiva, che può solamente crescere nel corso degli anni. Peccato una cosa. La Juve non è l’unica ad aver acceso i radar e già da un poco di tempo si parla soprattutto del Liverpool. Ma occhio, perché secondo quanto raccontato dalla Bild sul giocatore ha acceso i fari anche il Bayern Monaco.

Calciomercato Juventus, Koné insieme a de Ligt

I bavaresi di solito riescono a prendere tutti i talenti che crescono in Bundesliga. Beh, quasi tutti, perché alcuni anche questa estate hanno preso altre destinazioni. Ma su Koné a quanto pare il pressing è davvero importante. E metterebbe a rischio anche la Juventus, che non può competere sotto l’aspetto economico con lo strapotere del Bayern.

Koné è cresciuto nel settore giovanile del Tolosa, ha lasciato il campionato francese nel 2021 per approdare in Bundesliga. In due stagioni in Germania ha collezionato 3 gol e 2 assist in ben 57 presenze. Non spicca per doti da realizzatore ma più per quelle di equilibratore in mezzo al campo. Un giocatore fisico che farebbe al caso di Massimiliano Allegri in un centrocampo che ha perso quella forza fisica di un tempo.